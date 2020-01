Zehntausende demonstrieren : Zwischenfälle bei neuen Protesten in Hongkong

Zehntausende Menschen haben am Neujahrstag in Hongkong erneut gegen die Regierung demonstriert. Foto: Vincent Yu/AP/dpa.

Hongkong Das neue Jahr hat in Hongkong begonnen, wie das alte aufgehört hat. Auf Brandsätze und Straßensperren reagierte die Polizei mit Tränengas und Festnahmen. Aus Deutschland kommt Kritik an Hongkongs Regierung.

Bei Protesten am Jahreswechsel ist es in Hongkong zu neuen Zwischenfällen gekommen. Zehntausende beteiligten sich am Neujahrstag an einer Demonstration gegen die Regierung.