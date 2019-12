Republik der Angst : Zehntausende Menschen in der Türkei inhaftiert

Anklage gegen Kilic

Die türkische Justiz hat erstmals Haftbefehl gegen einen deutschen Politiker wegen Beleidigung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan erlassen. Ein Amtsgericht in der Hauptstadt Ankara entschied am Dienstag auf Antrag von Erdogans Anwälten, der deutsch-türkische Grünen-Politiker Memet Kilic solle per Festnahme zu einer Aussage in der Türkei gezwungen werden. In dem Prozess in Ankara wird Kilic vorgeworfen, Erdogan in einem Interview beleidigt zu haben. Kilic, der in Heidelberg als Anwalt arbeitet, sagte unserer Zeitung, er solle zum Staatsfeind erklärt und „zur Zielscheibe gemacht werden“. Die türkische Justiz macht verstärkt Druck auf Deutsch-Türken, denen eine staatsfeindliche Haltung angelastet wird.

Kilic hatte vor zwei Jahren der Internetzeitung ABC Gazetesi gesagt, Erdogan habe der Türkei einen „untragbaren“ Schaden zugefügt. „Ich bin als Politiker mit türkischen Wurzeln sehr traurig darüber, dass mein Land in diese Lage gebracht wurde und bezeichne diejenigen, die es in diese Lage gebracht haben, als Vaterlandsverräter.“ Die Staatsanwaltschaft fordert wegen dieser Aussagen bis zu sechs Jahre Haft. In dem Prozess, der am Dienstag begann, tritt Erdogan als Nebenkläger auf. Eine Vernehmung in Deutschland habe das türkische Gericht abgelehnt, sagte Kilic, der die Prozesseröffnung von Deutschland aus verfolgte. gsu