Mitreise auf Youtuber-Boot : „Wir segeln nach Hause“ - Thunberg auf dem Weg nach Madrid

Will auf einem Katamaran von der Ostküste der USA zur UN-Klimakonferenz in Madrid segeln: Klimaaktivistin Greta Thunberg. Foto: Mary Altaffer/AP/dpa.

Hampton Per Katamaran will es die schwedische Klimaaktivistin noch rechtzeitig zur Weltklimakonferenz nach Madrid schaffen. Auf sie warten nun erneut anspruchsvolle Tage auf dem offenen Atlantik - und nicht die einfachsten Bedingungen.

„Wir segeln nach Hause“, schrieb die 16-jährige Schwedin am Mittwoch auf Twitter und Instagram zu einem Foto, das die Aussicht von dem Katamaran „La Vagabonde“ aufs Wasser zeigte. Aus Thunbergs Umfeld wurde der Deutschen Presse-Agentur bestätigt, dass die „Vagabonde“ mit der Aktivistin an Bord einen Hafen im US-Staat Virginia verlassen habe.

Damit beginnt für die junge Schwedin der zweite Transatlantik-Törn innerhalb weniger Monate. Ob sie nach gut zweieinhalb Monaten in Amerika pünktlich zum Start der Klimakonferenz in Madrid sein wird, ist jedoch unsicher.

Grund für Thunbergs erneute Segelreise ist die Verlegung der UN-Klimakonferenz von Chile nach Spanien. Eigentlich sollte die Konferenz in Santiago de Chile stattfinden - sie war einer der Hauptgründe dafür gewesen, weshalb Thunberg im August überhaupt per Hochsee-Segeljacht über den Atlantik in die USA gereist war. Chile sagte die Konferenz aber wegen der heftigen sozialen Proteste im Land ab, Spanien sprang daraufhin als Gastgeber ein. Das Spitzentreffen soll nun vom 2. Dezember an in Madrid abgehalten werden.