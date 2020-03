Trump und Merkel : Wie steht es um die deutsch-amerikanischen Beziehungen?

Washington Dass Donald Trump sich über Deutschland beschwert, scheint die US-Amerikaner kaum zu beeinflussen. Doch wie steht es denn nun um die bilateralen Beziehungen? Die Meinungen darüber gehen in beiden Ländern stark auseinander.

Vergleicht man es mit früheren Umfragen, so lässt sich der Schluss ziehen, dass das Ansehen Amerikas in Deutschland maßgeblich vom aktuellen Präsidenten bestimmt wird. Die Amerikaner dagegen sind in ihrer Sicht konstanter, was womöglich auch daran liegt, dass viele die deutsche Innenpolitik längst nicht so aufmerksam verfolgen, wie umgekehrt die Deutschen das Geschehen in den USA. So halten 85 Prozent die Militärstützpunkte in Deutschland für „sehr wichtig“ oder „ziemlich wichtig“ für die Sicherheit ihres Landes.