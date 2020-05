Milliarden im Kampf gegen Corona : Wie die EU schneller an einen Impfstoff kommen will

Wie die EU schneller an einen Impfstoff kommen will

Brüssel Die Europäische Union sammelt Milliarden, um die Welt von der Corona-Pandemie befreien zu können. „Eine solche Aufgabe gab es noch nie“, sagt Ursula von der Leyen.

Gesucht werden Coronavirus-Test-Sets – für sieben Milliarden Erdenbewohner. Gebraucht wird ein Impfstoff – sieben Milliarden Dosen, mindestens. „Wir müssen eine Impfung entwickeln, ihn herstellen und zu einem bezahlbaren Preis sofort in jeder Ecke der Welt verfügbar machen. Eine solche Aufgabe gab es noch nie.“ Mit diesen Worten hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montagnachmittag eine globale Show eröffnet, die es so wohl auch noch nie gegeben hat. Im öffentlich zugänglichen EU-Fernsehsender EbS präsentierte sich die CDU-Politikerin wie eine Moderatorin vor einer „Tagesschau“-Weltkarte. Am unteren Bildschirm wurden – untermalt von musikalischen Jingles – die zugesagten Spenden aus den Staaten zusammengezählt. 7,5 Milliarden Euro wollte man in diesem ersten Anlauf erreichen. Eine Milliarde legte die Kommissionschefin zum Start in den Topf. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe standen 5,25 Milliarden Euro auf dem Zähler.