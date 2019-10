Die wichtigsten Akteure : Wer will was in dem Syrien-Konflikt?

Istanbul. Wie keiner sonst hält Kremlchef Putin im Syrienkrieg die Fäden in der Hand – während der Westen Zuschauer bleibt. Ein Überblick über die wichtigsten Akteure und ihre Motive.

Ein Gipfeltreffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan an diesem Dienstag im russischen Schwarzmeer-Badeort Sotschi wird darüber entscheiden, wie es in Nordsyrien nach dem türkischen Truppeneinmarsch weitergeht. Die beiden Politiker gehen mit gegensätzlichen Zielvorstellungen in ihr achtes Treffen in diesem Jahr. Während Russland eine permanente Präsenz der Türkei in Nordsyrien vermeiden will, strebt Ankara eine dauerhafte „Sicherheitszone“ an. Auch die Rolle der USA, die ihren Kurs in Syrien erneut geändert haben und nun doch mehrere hundert Soldaten in dem Bürgerkriegsland belassen wollen, dürfte in Sotschi zur Sprache kommen. Ein Überblick über die wichtigsten Akteure und ihre Motive.