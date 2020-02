Vatikan öffnet Archiv : Welches Verhältnis hatte Papst Pius XII. zum NS-Regime?

Rom Der Vatikan öffnet seine Archive zum umstrittensten Pontifikat des 20. Jahrhunderts. Forscher erhalten Einsicht in Dokumente zur Amtszeit Pius XII. Es soll Licht in die ungeklärte Frage kommen, welche Rolle der Papst zu Zeiten des NS-Regimes spielte.

Die katholische Kirche denkt in Jahrhunderten. Der kommende Montag wird dennoch als wichtiger Tag in ihre Geschichte eingehen. Historiker bekommen ab dem 2. März erstmals Einblick in die Archive aus der Amtszeit Pius XII. (1939-1958), der den Zweiten Weltkrieg, Nationalsozialismus und Holocaust auf dem Stuhl Petri miterlebte. Eugenio Pacelli war Zeuge und Protagonist der wichtigsten und verheerendsten Periode des 20. Jahrhunderts. Endlich soll Licht kommen in die ungeklärte Frage, welche Rolle der Papst damals spielte.