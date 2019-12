Impeachment gegen Donald Trump : Weißes Haus fordert Ende des Amtsenthebungsverfahrens

Das Weiße Haus in Washington, offizieller Regierungssitz des Präsidenten der USA. Foto: Alex Brandon/AP/dpa.

Washington Das Weiße Haus hat den Justizausschuss im Repräsentantenhaus aufgefordert, die „völlig gegenstandslosen“ und unfairen Ermittlungen zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump einzustellen.

Die Demokraten hätten mit ihren Untersuchungen bereits genug Zeit verschwendet, schrieb der Leiter der Rechtsabteilung des Weißen Hauses, Pat Cipollone, am Freitag in einem von US-Medien verbreiteten Brief.