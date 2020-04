Gedenken an Ersten Weltkrieg : Wegen Corona: Keine Paraden für gefallene Anzac-Soldaten

Ein australischer Soldat spielt im Morgengrauen des ANZAC-Gedenktages "The Last Post" auf der Trompete. Foto: Steven Saphore/AAP/dpa

Canberra/Wellington Statt der sonst üblichen Gedenkparaden sind in Australien und Neuseeland Tausende Menschen im Morgengrauen vor ihre Häuser getreten, um der gefallenen Soldaten zu gedenken. Wegen der Corona-Pandemie fielen die für den diesjährigen „Anzac Day“ geplanten Großveranstaltungen aus.

Der Jahrestag der Landung der Truppen des „Australian and New Zealand Army Corps“ (Anzac) in Gallipoli ist als „Anzac Day“ daher ein wichtiger Feiertag. Tausende Soldaten der beiden Länder starben damals. Heute aber wird an dem Tag aller Australier und Neuseeländer gedacht, die in Kriegen gefallen sind, außerdem werden Rückkehrer und diensttuende Soldaten geehrt.