Flüchtlingskrise an den Grenzen zur EU : Was die Motive hinter dem Verhalten der Türkei sind

Migranten haben auf einem Feld in der Nähe der türkisch-griechischen Grenze ein Lager eingerichtet. Foto: grafik

Ankara Die Einrichtung einer „Schutzzone" in Idlib, EU-Gelder aus dem Pakt von 2016 und Ablenkung von der schlechten Wirtschaftslage im Land: Was die drei wichtigsten Motive hinter dem Verhalten der Türkei sind



Auf den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell wartete am Dienstag eine schwierige Aufgabe: Er hatte sich für den Abend in Ankara zu Gesprächen mit Vertretern der türkischen Führung über die neue Flüchtlingskrise angesagt. Die türkische Regierung gibt sich seit der Grenzöffnung in der vergangenen Woche kompromisslos. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Ankunft von mehreren Millionen Flüchtlingen an den EU-Grenzen angekündigt, ein Gipfeltreffen mit den Nachbarstaaten und EU-Mitgliedern Griechenland und Bulgarien abgelehnt und das Angebot einer EU-Hilfszahlung von einer Milliarde Euro ausgeschlagen. Erdogan will militärische und politische Hilfe des Westens in Syrien und mehr EU-Unterstützung bei der Versorgung von Flüchtlingen in der Türkei selbst erzwingen. Die drei wichtigsten Motive hinter dem Verhalten der Türkei:

Syrien: Die Türkei sei bereit, die syrischen Regierungstruppen „auf die harte Tour“ von ihrer Offensive in der umkämpften Provinz Idlib abzubringen, sagte der türkische UN-Botschafter Feridun Sinirlioglu vorige Woche im Sicherheitsrat in New York. Tausende türkische Soldaten sind in Idlib einmarschiert, um die Syrer aufzuhalten. Auch gegenüber dem Westen fährt Ankara die „harte Tour“: Die Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge ist ein Druckmittel, das wenige Stunden nach dem Tod von mehr als 30 türkischen Soldaten in Idlib vergangene Woche verkündet wurde.

Ankara verlangt westliche Hilfe bei der Einrichtung einer „Schutzzone“ in Idlib, um die rund eine Million Flüchtlinge in der Provinz von einem Marsch in die Türkei abzuhalten. Im kurdisch dominierten Nordwesten Syriens will Erdogan mit Milliardenhilfen der Europäer eine weitere „Schutzzone“ aufbauen, um dort Flüchtlinge aus der Türkei anzusiedeln. Schon vor der Grenzöffnung hatte die Türkei zudem die Stationierung amerikanischer Flugabwehrsysteme an der syrischen Grenze gefordert.

EU-Flüchtlingspakt: Erdogans Regierung wirft der EU vor, ihre Zusagen aus dem Flüchtlingsabkommen von 2016 nicht eingehalten zu haben. So seien die damals versprochenen sechs Milliarden Euro noch nicht bezahlt worden – dagegen sagt Brüssel, das Geld sei genehmigt, werde aber nicht auf einen Schlag, sondern nach und nach ausbezahlt, etwa in Form der Gehälter von Mitarbeitern laufender Hilfsprojekte für Flüchtlinge in der Türkei. Ankara plädiert zudem für eine Überweisung künftiger EU-Mittel an den türkischen Staat. Bisher wird das Geld projektgebunden gezahlt, geht aber nicht an die türkische Regierung.

Unbegründet ist Erdogans Kritik trotzdem nicht, sagt Kati Piri, die frühere Türkei-Berichterstatterin des EU-Parlaments. So sei aus der Visafreiheit für Türken in der EU und aus einer Erweiterung der Zollunion nichts geworden, obwohl die EU dies 2016 im Rahmen des Flüchtlingspakts in Aussicht gestellt habe. Auch Fortschritte im Beitrittsprozess der Türkei seien ausgeblieben, schrieb Piri auf Twitter. Wie es nach der Zahlung der sechs Milliarden Euro mit dem Flüchtlingsabkommen weitergehen soll, ist ebenfalls unklar.

Erdogan sagt, sein Land wolle kein Geld mehr von der EU. Europa müsse ab sofort mit sehr viel mehr Flüchtlingen zurechtkommen. Doch das dürfte nicht das letzte Wort der Türkei sein. Das türkische Außenamt betonte, es gebe keine grundsätzliche Änderung in der türkischen Flüchtlingspolitik. Erdogans Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun rief die Europäer auf, mit der Türkei zusammen an „umfassenden Lösungen“ zu arbeiten.

Ankara bricht nicht alle Brücken ab. So schont die Türkei den nördlichen EU-Nachbarn Bulgarien: An der türkisch-bulgarischen Grenze gibt es keinen Flüchtlingsansturm wie an der griechischen Grenze.

Innenpolitik: In der türkischen Öffentlichkeit gibt es schon lange Kritik an der hohen Zahl von rund vier Millionen Flüchtlingen im Land; das Thema war einer der Gründe für die Niederlage von Erdogans Partei AKP bei den türkischen Kommunalwahlen im vergangenen Jahr. Laut einer neuen Umfrage ist der Wählerzuspruch für die AKP, der zu den Glanzzeiten der Partei bei 50 Prozent lag, auf 29 Prozent gesunken. Eine neue Fluchtbewegung aus Idlib würde Erdogan in neue innenpolitische Schwierigkeiten bringen. Dagegen wäre die Durchsetzung von Reisefreiheit für Türken in der EU ein großer Erfolg für den Präsidenten.