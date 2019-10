Schlangen vor Wahllokalen : Wahlen in Mosambik als Gradmesser für Frieden im Land

Felipe Nyusi, Präsident von Mosambik, während seiner Stimmabgabe in einem Wahllokal in Maputo. Foto: Ferhay Momade/AP/dpa.

Maputo Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen haben die Menschen im südostafrikanischen Mosambik ihre neue Regierung bestimmt.

Die Abstimmung gilt als Indikator dafür, wie Robust der Frieden im Land ist. Es ist der erste Stimmungstest, seit die Regierungspartei Frelimo und die einstige Rebellengruppe und heutige Oppositionspartei Renamo im August ein endgültiges Friedensabkommen unterschrieben. Sie hatten sich 15 Jahre lang in einem blutigen Bürgerkrieg gegenübergestanden, der 1992 beendet wurde. In den vergangenen Jahren flammte die Gewalt jedoch erneut auf.

Staatschef Filipe Nyusi von der Frelimo, die seit Mosambiks Unabhängigkeit von Portugal 1975 an der Macht ist, hofft auf eine zweite Amtszeit. „Dies sind die meistbeobachteten Wahlen jemals in Mosambik, in der Region und womöglich Afrika“, sagte er bei seiner Stimmabgabe in der Hauptstadt Maputo. Nyusi gilt als klarer Favorit, die Renamo hat aber gute Chancen, in einigen Provinzen die Mehrheit zu bekommen. Renamo-Chef Ossufo Momade forderte bei seiner Stimmabgabe, „die Stimme der Menschen sollte respektiert werden“.