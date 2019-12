US-Demokraten stellen Anklage : Vorbereitungen für Trump-Impeachment schreiten voran

Washington Die Vorbereitungen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump nehmen Fahrt auf. Noch vor Weihnachten könnte das Impeachment offiziell eröffnet werden. Trump wäre erst der dritte Präsident in der Geschichte der USA, dem das widerfährt.

- Das sind die Anklagepunkte: Der Vorsitzende des Justizausschusses, Jerrold Nadler, hatte die Anklagepunkte für ein Amtsenthebungsverfahren erst am Dienstag vorgestellt. Der Präsident soll sich demnach wegen Machtmissbrauchs und wegen Behinderung der Ermittlungen des Kongresses, also des Parlaments verantworten. In der Resolution dazu heißt es, Trump habe durch sein Verhalten gezeigt, „dass er eine Bedrohung für die nationale Sicherheit und für die Verfassung bleibt, wenn ihm erlaubt wird, im Amt zu bleiben“.

- Was das Weiße Haus sagt: „Der Präsident wird diese falschen Anschuldigungen im Senat ansprechen und erwartet, dass er vollständig entlastet wird, weil er nichts falsch gemacht hat“, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Stephanie Grisham, mit. Sie nannte das Verfahren einen „erbärmlichen Versuch, die Trump-Regierung zu stürzen“. Die Demokraten wollten damit die Stimmen der 63 Millionen Amerikaner ungültig machen, die 2016 für Trump gestimmt haben. Trump selbst sagte am Dienstagabend auf einer Kundgebung in Hershey im US-Staat Pennsylvania, die Republikaner seien nie jemals so vereint gewesen wie derzeit. „Weil das alles ein Schwindel ist und sie das verstehen.“ Die Demokraten wollten ein Amtsenthebungsverfahren einleiten, obwohl es keine Straftaten gebe.