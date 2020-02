Kommentar zu Corona : Völlige Hilflosigkeit

Meinung Peking Die Zahl der Infizierten in China steigt. Bisher hat Europa Glück. Doch den Gesundheitsministern der EU war gestern in Brüssel anzumerken, dass sie diesem Frieden nicht trauen, kommentiert unser Autor.

Bisher hat Europa Glück: Die wenigen Fälle von Infektionen mit dem Covid-19-Virus betreffen nur Bürger, die sich in China angesteckt haben. Außerdem verlaufen die Erkrankungen vergleichsweise mild. Doch den Gesundheitsministern der EU war gestern in Brüssel anzumerken, dass sie diesem Frieden nicht trauen. Auch nur ein einziger Krankheitsfall, bei dem Übertragung außerhalb des Reiches der Mitte stattgefunden hat, könnte die Lage sofort ändern.

Also verfasste man am Donnerstag weniger Beschlüsse als vielmehr Appelle, die der Bevölkerung sagen sollten: „Kein Grund zur Panik. Wir sind gut gerüstet.“ Das mag für die Sicherheitsbehörden, Kliniken und Quarantäne-Stationen stimmen, für die breite Öffentlichkeit aber nicht. In Brüssel zeigten sich die Minister der Mitgliedstaaten tief betroffen von Berichten über die Isolation chinesischer Staatsbürger in ihren Ländern, die ausgegrenzt werden, nur weil sie Chinesen sind. Die Epidemie ist zwar noch nicht zur globalen Pandemie geworden. Aber die Unruhe grassiert längst. Und dabei ist eines der größten Probleme im Zusammenhang mit dem Virus noch gar nicht spürbar: der verschärfte Mangel an Arzneimitteln.