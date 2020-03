Schaden für Demokratie in Ungarn : Viktor Orban legt eine „Demokratiepause“ ein

Schaden für Demokratie in Ungarn

Ministerpräsident Orban (l.) am Montag im Parlament: „Wer nicht mitzieht, verweigert sich der Hilfe für die Menschen.“. Foto: AP/Zoltan Mathe

Budapest Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban nutzt die Corona-Krise und kann nun per Dekret regieren. Die Opposition spricht von einem Staatsstreich. 100.000 Bürger protestierten gegen die „Demokratiepause“.

Ungarns Opposition spricht von „Staatsstreich, Ermächtigungsgesetz und Militärdiktatur“. EU-Parlamentarier fürchten über fast alle Parteigrenzen hinweg einen „schweren Schaden für Demokratie und Rechtsstaat“. Ministerpräsident Viktor Orban jedoch hat sich auch durch die heftige Kritik der vergangenen Tage nicht von der unbefristeten Ausschaltung des Parlaments in Budapest abhalten lassen. Mit der Zweidrittelmehrheit des rechtskonservativen Fraktionsblocks Fidesz-KDNP installierte der Premier am Montag ein Notstandsregime im Land, mit dem er nach eigener Lesart einzig und allein die Corona-Pandemie bekämpfen will: „Wer nicht mitzieht, verweigert sich der Hilfe für die Menschen.“