Streit um Sonderstatus : USA wollen Hongkong Vorteile streichen - China protestiert

Peking/Washington/Hongkong Weil China in die Autonomie Hongkongs eingreift, will Trump der Millionenmetropole den Sonderstatus wegnehmen. Der Schritt verschärft die Spannungen zwischen beiden Mächten. Großbritannien hat eine Idee.

Der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Zhao Lijian, sprach von einem „schweren Verstoß gegen internationales Recht und grundlegende Normen der internationalen Beziehungen“. US-Präsident Donald Trump will angesichts der zunehmenden Eingriffe Chinas in Hongkongs Autonomie die Sonderbehandlung weitgehend beenden.

Hongkong wird seit der Rückgabe 1997 an China weitgehend autonom nach dem Grundsatz „Ein Land, zwei Systeme“ verwaltet. Die chinesische Sonderverwaltungszone erfreute sich daher bisher auch in den USA eines speziellen Rechtsstatus, der für Unternehmen und Bürger der Metropole große Bedeutung hat.

Die US-Regierung will zudem die Ausstellung von Visa für chinesische Studenten, die in den USA ein Masterstudium oder eine Promotion verfolgen, extrem begrenzen. Chinas Militär missbrauche Studenten für Industrie- und Forschungsspionage, erklärte das Weiße Haus. Peking hatte zuletzt immer stärker in die Freiheiten der Sonderverwaltungsregion eingegriffen, was zu Massenprotesten führte. Das von Peking geplante restriktive Sicherheitsgesetz brachte das Fass für die US-Regierung zum Überlaufen.