Verhandlungen in Wien : USA und Russland vereinbaren neues Abrüstungsgespräch

Verhandlungen in Wien

Billingslea (l-r), Launsky-Tieffenthal und Sergej Rjabkow in Wien. Foto: Anastasia Goryaeva/PRESS SERVICE EMBASSY OF RUSSIA/dpa

Wien Das erste Sondieren über einen Abrüstungsvertrags soll zumindest in ein weiteres Treffen zwischen den USA und Russland münden. Aber ohne China macht aus US-Sicht alles keinen Sinn.

Nach einem rund zehnstündigen Treffen in Wien wurden Arbeitsgruppen eingesetzt, die technische Fragen vor neuen Beratungen wohl Ende Juli oder Anfang August klären sollen. „Das ist ein wesentlicher Schritt nach vorn, wir werden da an konkreten Themen arbeiten“, sagte Russlands Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Dienstag der Nachrichtenagentur Interfax. Es bleibe aber immer weniger Zeit.