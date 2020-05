Minneapolis : USA: Gewalt bei neuen Protesten nach Tod eines Schwarzen

Minneapolis Der Tod eines schwarzen US-Amerikaners durch brutale Polizeigewalt führt zu Protesten - friedlichen und gewalttätigen. US-Präsident kündigte eine Untersuchung der auf Video festgehaltenen Tat an.

Der Tod eines Schwarzen nach einem brutalen Polizeieinsatz in der US-Stadt Minneapolis hat den zweiten Tag in Folge friedliche und gewaltsame Proteste ausgelöst.

Auch in anderen US-Städten wie Los Angeles und Memphis protestierten Menschen am Mittwoch gegen den Tod Floyds, wie die Zeitung „USA Today“ berichtete. US-Präsident Donald Trump hatte am selben Tag angeordnet, dass das Justizministerium und die Bundespolizei FBI den Fall untersuchen. „Der Gerechtigkeit wird Genüge getan!“, versicherte Trump am Abend (Ortszeit) auf Twitter. Er habe die Behörden zu beschleunigten Ermittlungen aufgefordert. Zugleich sprach Trump den Angehörigen und Freunden des Opfers George Floyd sein Mitgefühl aus. Der Präsident nannte den Tod Floyds „sehr traurig und tragisch“.