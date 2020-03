Corona-Hilfen : Zwei Billionen Dollar gegen die Krise in den USA

Washington Der US-Kongress bringt das größte Hilfspaket für Firmen und Bürger der amerikanischen Geschichte auf den Weg. Präsident Donald Trump will zudem Beschränkungen bald lockern, um die Wirtschaft zu stärken.

Zwei Billionen Dollar an Geldspritzen sind in dem Paket enthalten, womit es alles in den Schatten stellt, was das Land auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, in den Wochen und Monaten nach dem Kollaps des Bankhauses Lehman Brothers, an Rettungsschirmen beschloss. Damals, noch in der Amtszeit George W. Bushs, entschied der Kongress, 700 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen, um faule Kredite vom Markt zu kaufen. Wenige Monate darauf setzte das Kabinett Barack Obamas gegen den heftigen Widerstand der Republikaner Sonderausgaben in Höhe von 787 Milliarden Dollar durch, um die Konjunktur anzukurbeln.