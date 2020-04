Schulterschluss der Demokraten : US-Präsidentschaftsrennen: Sanders stellt sich hinter Biden

Joe Biden und Bernie Sanders begrüßen sich in den CNN-Studios in Washington (Archiv). Foto: Evan Vucci/AP/dpa.

Washington Vor wenigen Tagen stieg Bernie Sanders aus dem Präsidentschaftsrennen der US-Demokraten aus - mit einer nur halbherzigen Unterstützungsbotschaft für seinen bisherigen Kontrahenten Biden. Die holt er nun umso wuchtiger nach.

Er rufe alle Amerikaner dazu auf, eine Präsidentschaftskandidatur Bidens zu unterstützen - so wie er es tue, sagte Sanders bei einer öffentlichen Online-Videoschalte mit seinem bisherigen Kontrahenten Biden. Trump sei der gefährlichste Präsident in der jüngeren Geschichte der USA. Es sei wichtig, dafür zu sorgen, dass Trump nur eine Amtszeit habe. „Wir brauchen dich im Weißen Haus“, sagte Sanders an Bidens Adresse. „Ich werde alles tun, was ich kann, damit das gelingt.“