Mehrheit der Republikaner : US-Präsident Trump vor Freispruch im Amtsenthebungsverfahren

Washington Trump verurteilt das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn immer wieder aufs Schärfste. Ein Freispruch im Wahljahr könnte ihm aber Rückenwind bescheren. Danach sieht es jetzt am Tag der Entscheidung auch aus.

Das Repräsentantenhaus hatte Trump im Zusammenhang mit der Ukraine-Affäre im Dezember wegen Machtmissbrauchs und Behinderung der Ermittlungen des Repräsentantenhauses angeklagt. Seit etwa drei Wochen befasste sich nun der Senat mit den Vorwürfen, der beim Impeachment die Rolle eines Gerichts einnimmt. Die Demokraten drängten in der Kongresskammer vergeblich darauf, neue Zeugen vorzuladen und Unterlagen der Regierung als Beweise anzufordern. Das hätte das Verfahren in die Länge gezogen - was Trump und seine Republikaner vermeiden wollten.

„Bei dieser Entscheidung geht es nicht darum, ob man diesen Präsidenten mag oder nicht mag“, sagte die republikanische Senatorin Susan Collins am Dienstag und kündigte an, für einen Freispruch zu stimmen. Collins war neben Mitt Romney eine von lediglich zwei Senatoren, die sich bei einer Abstimmung für die Vorladung weiterer Zeugen ausgesprochen hatten und damit von der Parteilinie abgewichen waren. Dem Sender CBS sagte Collins, sie glaube, dass Trump aus dem Amtsenthebungsverfahren gelernt habe.

Das Amtsenthebungsverfahren hat Trump in seinem Ansehen einer neuen Umfrage zufolge nicht geschadet - und möglicherweise sogar geholfen. Trump erreichte in einer Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Gallup die höchste Zustimmungsrate seit seinem Amtsantritt im Jahr 2017. Wie Gallup am Dienstag mitteilte, befürworten 49 Prozent der Befragten, wie Trump seinen Job als Präsident wahrnimmt. Die andere Hälfte der Befragten (50 Prozent) gab allerdings an, nicht mit dem Führungsstil des Republikaners einverstanden zu sein.