Vertrauliche Telefondaten : US-Demokraten: Weitere Beweise gegen Trump in Ukraine-Affäre

Donald Trump steigt in die Air Force One, um zu einer Wahlkampfveranstaltung nach Milwaukee zu reisen. Foto: Evan Vucci/AP/dpa.

Washington Nächste Runde im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump: Vertrauliche Telefondaten sollen den US-Präsidenten weiter belasten.

Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, der Demokrat Adam Schiff, veröffentlichte Material von Parnas. Parnas und ein Kompagnon waren im Oktober in Washington festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, mit illegalen Wahlkampfspenden die Abberufung der damaligen US-Botschafterin in der Ukraine angestrengt zu haben.

Unter den von Schiff veröffentlichten Dokumenten ist unter anderem ein Brief von Giuliani, in der dieser sich in seiner Funktion als persönlicher Anwalt Trumps im Mai um ein Treffen mit dem designierten ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bemühte. In einer handschriftlichen Notiz von Parnas steht: „Bring Selenskyj dazu anzukündigen, dass der Biden-Fall untersucht wird.“