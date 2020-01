Eine Billion ist nicht genug : So viel soll der Green Deal der EU kosten

Brüssel/Straßburg EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Dienstag ihren Plan zum ökologischen Umbau der Mitgliedstaaten präsentiert. Bereits zuvor hatten Kritiker im Europäischen Parlament und in weiteren Fachinstitutionen die Zahlen geprüft - und Erstaunliches entdeckt.

Tatsächlich reicht die eine Billion bis 2030 nicht annähernd an die Summe heran, die von der Leyen selbst in den vergangenen Monaten als dringend nötig bezeichnet hatte. Sie sprach bisher von 260 Milliarden Euro – pro Jahr. Nun sollen es gerade mal 100 Milliarden sein. Der Europäische Rechnungshof hatte den Bedarf an öffentlichen und privaten Investitionen sogar auf 1100 Milliarden pro Jahr beziffert.

Wirklich neu sind jene rund 7,5 Milliarden Euro, die die EU-Kommission in einen Solidarfonds (Fonds für den gerechten Übergang) einzahlen will, den sie am Dienstag in Straßburg vorstellte. Damit könnten Regionen unterstützt werden, die vom klimaneutralen Umbau besonders betroffen sind – beispielsweise die rund 108 europäischen Kohle-Reviere. „Ein Schritt in die richtige Richtung“, meinte der Grünen-Europaabgeordnete Rasmus Andresen. Zumal Brüssel für die Umstellungshilfen auch noch Gelder aus dem bestehenden Regionalfonds und nationalen Beiträgen der Mitgliedstaaten nutzen will, sodass am Ende 100 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stünden. Unterm Strich würde von der Leyen damit ihre Zusage erfüllen, 25 Prozent (derzeit 20 Prozent) der künftigen EU-Haushalte für den Klimaschutz auszugeben. Die Zweifel, ob das reichen wird, sind allerdings groß. In einem Papier der Grünen heißt es, die Klima-Investitionen müssten auf 50 Prozent ausgeweitet werden.