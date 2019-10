Junge Demokratie vor Umbruch : Tunesier feiern parteilosen Kais Saied als neuen Präsidenten

Tunis Tausende Tunesier haben nach der Präsidentenwahl den parteilosen Verfassungsrechtler Kais Saied als neuen Präsidenten gefeiert.

Zwar steht das offizielle Ergebnis noch aus, Nachwahlbefragungen zweier Umfrageinstitute sehen Saied mit jeweils mehr als 70 Prozent aber als deutlichen Sieger der Präsidentschaftswahl in dem nordafrikanischen Land. Vor allem junge Wähler und Akademiker stimmten für den 61 Jahre alten Verfassungsrechtler, teilte das Umfrageunternehmen Sigma Conseil am Montag mit.

In der Stichwahl am Sonntag standen sich Kais Saied und der Medienunternehmer Nabil Karoui gegenüber, der bis vor wenigen Tagen wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Steuerhinterziehung in Untersuchungshaft gesessen hatte. Karoui machte am Abend seine Inhaftierung für das Ergebnis verantwortlich. Er hatte die Untersuchungshaft als politisch motiviert bezeichnet.