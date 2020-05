„Neue Normalität“ : Türkei: Erdogan verkündet Lockerung der Corona-Maßnahmen

Ein Polizist kontrolliert in Istanbul eine Autofahrerin. Die Türkei will die bestehenden Beschränkungen schrittweise lockern. Foto: XinHua/dpa

Istanbul Auch in der Türkei gelten seit Wochen strenge Regeln im Alltag der Menschen. Nun sollen die Einschränkungen schrittweise gelockert werden.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Lockerungen der Corona-Restriktionen angekündigt. „Wir werden die Rückkehr in ein normales Leben schrittweise einleiten“, sagte Erdogan am Montag nach einer online abgehaltenen Kabinettssitzung in Istanbul.