Eilmeldung : Trump: Türkei verkündet dauerhafte Waffenruhe in Nordsyrien

Syrische Regierungstruppen rücken in den Luftwaffenstützpunkt Al-Tabqa südlich der syrischen Al-Rakka-Region ein. Foto: -/SANA/dpa.

Washington Die Türkei hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump eine dauerhafte Waffenruhe in Nordsyrien verkündet. Trump sagte am Mittwoch im Weißen Haus, die türkische Regierung habe seine Regierung darüber informiert, dass sie die Kämpfe und die Offensive in Nordsyrien stoppen werde.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Foto: Stringer Huldigung an Präsident Assad: Syrische Soldaten in der nordsyrischen Stadt Manbidsch. Foto: dpa

Foto: Sergei Chirikov Sind sich einig: Kremlchef Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Foto: Sergei Chirikov/Pool EPA/AP/dpa

Foto: Uncredited IS-Kämpfer im März 2019 in Syrien: Die kurdischen Milizen waren entscheidend für die Niederlage der Terroristen. Foto: Uncredited/Amaq News Agency/dpa

Foto: Maya Alleruzzo Ein Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) betet, nachdem er von einem Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat zurückgekehrt ist. Foto: Maya Alleruzzo/AP/dpa

Foto: --- US-Truppen in Syrien: Der Abzug der Amerikaner machte den Weg für die türkischen Angreifer frei. Foto: dpa zurück

weiter

Die US-Regierung hebt die wegen der Syrien-Offensive verhängten Sanktionen gegen die Türkei wieder auf. Dies sei wegen des von der Türkei zugesagten dauerhaften Waffenstillstands in dem Gebiet möglich, erklärte Donald Trump.

(dpa)