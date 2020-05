„Presse keine Freude machen“ : Trump trägt bei Fabrik-Besuch erneut keine Schutzmaske

Donald Trump hält während des Rundgangs in einem Ford-Werk ein Gesichtsvisier in den Händen - einen Mundschutz trug er trotz Aufforderung nicht. Foto: Daniel Mears/Detroit News/AP/dpa

Washington Wenn das Einhalten des Sicherheitsabstands nicht möglich, soll nach den Richtlinien der US-Regierung Mundschutz getragen werden. Für sich selbst hält Präsident Trump diese Regl jedoch nicht für bindend. Und sei es nur, um der Presse keine „Freude“ zu machen.

Fernsehbilder zeigten, wie Trump am Donnerstag die Ford-Fabrik in Ypsilanti besuchte, wo der Autobauer Beatmungsgeräte in der Corona-Krise herstellt. Nessel hatte Trump in einem offenen Brief darauf hingewiesen, dass das Tragen einer Schutzmaske in Michigan derzeit verpflichtend sei. Das gelte auch für den Präsidenten der Vereinigten Staaten, schrieb sie.