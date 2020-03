US-Präsident lobt sich selbst : Trump: Gruppen mit mehr als zehn Menschen meiden

Washington US-Präsident Donald Trump ruft alle Amerikaner dazu auf, im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus Ansammlungen von mehr als zehn Menschen zu vermeiden. Trump stellte am Montag im Weißen Haus verschärfte Richtlinien vor.

Die Coronaviruskrise könne bis in den Juli oder August andauern, sagte der Präsident. „Wir werden sehen, was passiert. Aber ich denke, August, könnte Juli sein, könnte länger als das sein.“ Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, stellte bei der Pressekonferenz klar, dass die verschärften Richtlinien nicht bis in den Sommer gelten sollten. Sie sollten zunächst 15 Tage erprobt und dann neu bewertet werden.

Trump lobte seine Reaktion auf die Krise. Auf die Frage eines Reporters, wie er seine Reaktion auf einer Skala von eins bis zehn bewerten würde, sagte er: „Ich würde sie mit zehn bewerten. Ich denke, wir haben großartige Arbeit geleistet.“ Trump ist wegen eines andauernden Mangels an Testmöglichkeiten in die Kritik geraten. Er hatte zunächst versucht, die Gefahr durch das Virus kleinzureden.

Am Montag sagte Trump, das Virus sei „aus dem Nichts“ gekommen. Niemand könne dafür etwas. „Wir haben ein Problem, über das vor einem Monat noch niemand nachgedacht hat.“ Tatsächlich hatten Experten damals schon lange vor dem Virus gewarnt. In den USA war ein erster Fall bereits am 21. Januar nachgewiesen worden. Ebenfalls im Januar hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wegen des Coronavirus bereits ihren Notfallausschuss einberufen.