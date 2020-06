Trotz Rassismus-Kritik : Trump bezeichnet Coronavirus als „Kung Flu“

Washington In den USA nehmen die Coronavirus-Infektionen wieder zu. US-Präsident Trump vergleicht das Virus dennoch mit einer Grippe. Mit einem Begriff befeuert Trump Rassismus-Vorwürfe gegen sich.

Trotz Rassismus-Vorwürfen hält US-Präsident Donald Trump an seiner Bezeichnung „Kung Flu“ für das Coronavirus fest.

Trump sagte bei einem Auftritt vor jubelnden Anhängern in Phoenix (Arizona), er kenne „19 oder 20 Namen“ für das Virus, das zunächst in China festgestellt worden war und sich dann über die Welt verbreitete. „Es gab noch nie etwas, wofür es so viele Namen gab“, sagte Trump. Als aus dem Publikum „Kung Flu“-Rufe ertönten, sagte der Präsident unter Applaus: „Kung Flu, ja, Kung Flu.“