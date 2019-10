US-Präsident unter Druck : Trump bat Australien angeblich bei Mueller-Ermittlungen um Hilfe

Washington Erst die Ukraine, jetzt Australien, und dann? Der US-Präsident kann nicht mehr damit rechnen, dass seine Telefonate mit anderen Staatslenkern vertraulich bleiben. Doch nicht alles wird öffentlich. Die Lecks werden Teil des politischen Machtkampfes in Washington.

Mueller hatte untersucht, ob Russland 2016 Trump im US-Wahlkampf geholfen habe. Trump hatte sich gegen Muellers Ermittlungen gewehrt. In einem Telefonat mit Morrison habe Trump den Australier gebeten, in der Sache mit US-Justizminister William Barr zusammenzuarbeiten, berichtete die „New York Times“ am Montag unter Berufung auf zwei nicht namentlich genannte Beamte. Trump und Barr bemühen sich demnach darum, die Ergebnisse der Untersuchung Muellers zu diskreditieren.

Regierung bestätigt Trumps Treffen mit Morrison

Ausschüsse fordern Herausgabe von Dokumenten

Derweil forderten drei Ausschüsse des US-Repräsentantenhauses Rudy Giuliani, den persönlichen Anwalt von US-Präsident Donald Trump, im Rahmen ihrer Untersuchung der Ukraine-Affäre zur Herausgabe von Dokumenten auf. Giuliani solle seine bisherige Kommunikation in der Sache und alle möglicherweise relevanten Dokumente dazu bis Mitte Oktober an das Parlament übergeben, hieß es am Montag in einem Schreiben der drei ermittelnden Ausschüsse. Es gehe darum, die glaubhaften Anschuldigungen zu prüfen, wonach Giuliani dem Präsidenten geholfen haben solle, sein Amt zu missbrauchen, hieß es.