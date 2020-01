Riesiges Investitionsprogramm : Tausend Milliarden für Klimaschutz: EU präsentiert Pläne

Straßburg Die EU will bis 2050 „klimaneutral“ werden und ihre bisherige Wirtschaftweise umkrempeln. Neue Energien, neue Fabriken, neue Autos, optimal gedämmte Häuser: Es wird ein Kraftakt.

Mit einem riesigen Investitionsprogramm will die EU-Kommission bis 2030 eine Billion Euro in die Klimawende in Europa pumpen, also 1000 Milliarden Euro.