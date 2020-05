„Wichtige Chance“ : Taliban verkünden dreitägige Waffenruhe zum Ramadan-Ende

Männer beten am Fest des Fastenbrechens Eid-al Fitr vor einer Moschee in Kabul. Foto: Rahmat Gul/AP/dpa

Kabul Zum Ende des Ramadans sollen die Waffen in Afghanistan für einige Tage schweigen. Doch bis zu einem Frieden am Hindukusch ist es noch ein weiter Weg.

Die militant-islamistischen Taliban haben kurz vor Ende des Fastenmonats Ramadan für das Fest Eid al-Fitr eine dreitägige Waffenruhe angekündigt. Sie forderten ihre Anhänger auf, keine Angriffe gegen den „Feind“ auszuführen, wie es in einer offiziellen Mitteilung am Samstag hieß.

Der amerikanische Afghanistan-Gesandte Zalmay Khalilzad sprach von einer „wichtigen Chance“, dem Friedensprozess Schwung zu geben. Diese Chance dürfe nicht ungenutzt verstreichen, mahnte er am Samstag auf Twitter. Nun müssten „sofort“ die nächsten Schritte eingeleitet werden: die Freilassung von Taliban-Gefangenen, eine Reduzierung der Gewalt und die Terminierung innerafghanischer Friedensverhandlungen.

Auch Präsident Aschraf Ghani begrüßte die Ankündigung der Taliban. Er habe die afghanischen Streitkräfte angewiesen, der Waffenruhe zu folgen und sich nur gegen Angriffe zu verteidigen, schrieb Ghani auf Twitter. Am Sonntag kündigte Ghani an, seine Regierung wolle die Freilassung gefangener Talibankämpfer beschleunigen. Er forderte die Taliban in seiner Botschaft zum Eid-Fest ihrerseits auf, alle ihre Gefangenen freizulassen.