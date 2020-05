Gegen Ende des Ramadans : Taliban kündigen dreitägige Waffenruhe an

Kabul Die militant-islamistischen Taliban haben kurz vor Ende des Fastenmonats Ramadan für das Fest Eid al-Fitr eine dreitägige Waffenruhe angekündigt.

Die islamistische Gruppe Taliban forderte ihre Anhänger auf, keine Angriffe gegen den „Feind“ auszuführen, wie es in einer offiziellen Mitteilung am Samstag hieß. Die Kämpfer sollten sich jedoch bei Angriffen verteidigen. Die Taliban wiesen ihre Anhänger an, nicht in Gebiete des „Feindes“ vorzudringen. Genauso wolle man „die andere Seite“ nicht in die kontrollierten Gebiete lassen. Präsident Aschraf Ghani begrüßte die Ankündigung. Er habe die afghanischen Streitkräfte angewiesen, der Waffenruhe zu folgen und sich nur zu verteidigen, falls man angegriffen werde, schrieb Ghani auf Twitter.