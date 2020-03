Pjöngjang provoziert Seoul : Südkorea: Nordkorea testet wieder Raketen

Ein Fernseher in Seoul zeigt einen Raketenstart in Nordkorea. Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpa.

Seoul Wieder ein Raketentest: Mitten in der weltweiten Corona-Krise zeigt Nordkorea, dass es an seiner harten Linie festhält.

Nordkorea hat zum vierten Mal in diesem Monat Raketen Richtung offenes Meer gefeuert. Bei den beiden Flugkörpern handelte es sich nach Einschätzungen aus Südkorea und Japan vermutlich um ballistische Raketen von kurzer Reichweite.

Sie seien am Sonntagmorgen (Ortszeit) an der Ostküste Nordkoreas gestartet und etwa 230 Kilometer weit geflogen, teilte der Generalstab in Südkorea mit.