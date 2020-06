Stockender Reformprozess : Sudan: Internationale Gemeinschaft verspricht Millionen

Berlin/Khartum Die Revolution im Sudan brachte Euphorie - doch ein Jahr später steckt das Land immer noch in der Krise. Diese bedroht die ohnehin fragile politische Lage. Nun bittet das Land um Hilfe von der internationalen Gemeinschaft.

Den Sudan zu unterstützen „ist nicht eine Frage der Großzügigkeit, es ist eine Frage des aufgeklärten Selbstinteresses“, sagte UN-Generalsekretär António Guterres. Das Land mit seinen 42 Millionen Einwohner liegt strategisch wichtig am Scheideweg Afrikas und des Nahen Ostens, aber in einer von Konflikten geplagten Umgebung. Der Sudan „bringt Hoffnung in der Region“, sagte Regierungschef Abdullah Hamduk. Unterstützung für den Wandel in dem Land werde auch positive Auswirkungen in der Nachbarschaft haben.