Regierung will an Rentenreform festhalten : Streiks führen zu Stromausfällen in Frankreich

Foto: dpa (Symbolbild)

Paris Die Regierung will trotz des Widerstandes der Gewerkschaften an der Rentenreform festhalten. Wegen der Streiks fiel am Dienstag in Tausenden Haushalten im Land zeitweise der Strom aus - so etwa in Lyon oder Nantes.



Von Knut Krohn

Die Touristengruppe aus Japan ist enttäuscht. Am Dienstag stand als abschließender Höhepunkt ihres Besuches in Paris ein Ausflug auf den Eiffelturm auf dem Programm. Doch das Wahrzeichen ist geschlossen – es ist Streik, der 13. Tag in Folge. Am Dienstag hatten die Gewerkschaften noch einmal zu einem landesweiten Generalstreik aufgerufen, inklusive eines Protestmarsches in der französischen Hauptstadt, an dem mehrere Zehntausend Menschen teilnahmen. Wegen der Streiks fiel am Dienstag in Tausenden Haushalten im Land zeitweise der Strom aus - so etwa in Lyon oder Nantes. „Diese Stromausfälle sind mutwillig und hängen mit der aktuellen sozialen Bewegung zusammen“, teilte der Netzbetreiber RTE mit.

Protestiert wird gegen die Pläne der Regierung zur Reform des Rentensystems. Laut Innenministerium haben sich 615.000 Menschen in ganz Frankreich beteiligt. Die Gewerkschaften sprechen von 1,8 Millionen. In Paris sollen es um die 70.000 gewesen sein. Ziel ist es, das System zu vereinheitlichen und abschlagsfreie Altersbezüge erst ab 64 zahlen. Vor allem Angestellte des öffentlichen Sektors fürchten, dass sie erst später in Rente gehen können und dann auch noch weniger Geld erhalten. Lokführer stehen der Reform besonders kritisch gegenüber. Sie können derzeit schon mit deutlich unter 60 in Rente gehen. Ihre Gewerkschaft hat gedroht, auch über Weihnachten zu streiken. Seit rund zwei Wochen verkehren nur ein Viertel der Hochgeschwindigkeitszüge TGV. Auch Krankenschwestern und Apotheker streikten am Dienstag. Krankenhäuser sprachen Zwangsverpflichtungen aus, um die wichtigsten Behandlungen sicherzustellen.

An- und Abreise mit der Bahn sei einfach nicht gesichert

In Paris klagen inzwischen vor allem Hoteliers und Restaurantbesitzer über den Verdienstausfall durch den Streik. „In den vergangenen Tagen hat sich die Situation dramatisch verschlechtert“, erklärt Frank Delvau, Vize-Präsident der Union des Hotel- und Gaststättengewerbes in Paris. Lange hätten die Kunden angesichts des Streiks noch abgewartet, angesichts der Drohung, den Streik zu verlängern hätten sich viele entschlossen, ihre Buchungen zu stornieren. Viele Touristen hätten abgesagt, es seien aber auch ganze Kongresse annulliert worden, was für ein Hotel ein sehr schwerer Schlag sei, sagt Frank Delvau. Die An- und Abreise mit der Bahn sei einfach nicht gesichert, so der Hotelmanager zudem ist in Paris der Nahverkehr praktisch zusammengebrochen.

Für Marcel Benezet ist die Situation eine Katastrophe. Für den Präsidenten der Vereinigung der unabhängigen Hoteliers in Frankreich ist auch kein Ende in Sicht. Rund um die Bahnhöfe in Paris seien die Buchungen regelrecht eingebrochen. „Manche verzeichnen Rückgänge zwischen 50 und 60 Prozent im Vergleich zum Dezember 2018“, sagt Marcel Benezet und das sei damals wegen der gewalttätigen Proteste der Gelbwesten schon ein schlechter Monat gewesen. Was ihn beunruhigt ist, dass wegen der Streikdrohungen für Weihnachten und Neujahr auch keine neuen Reservierungen einlaufen würden. Inzwischen hat die Regierung für die Pariser Hotel- und Restaurantbetreiber Hilfsmaßnahmen angekündigt.