Reaktion auf Macron-Kritik : Stoltenberg unterstützt Maas-Initiative für Nato-Reform

Brüssel/Berlin Hirntot oder nur leicht kränkelnd? Nach den jüngsten Streitigkeiten in der Nato ist Bundesaußenminister Heiko Maas der Meinung, dass die Allianz dringend eine Reform benötigt. Einen wichtigen Mitstreiter hat er schon gefunden.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg unterstützt die Initiative von Bundesaußenminister Heiko Maas für eine Reform des Bündnisses. „Ich denke, dass der deutsche Vorschlag wertvoll ist“, sagte Stoltenberg am Mittwoch zum Auftakt eines Nato-Außenministertreffens in Brüssel.

„Dazu brauchen wir politische Frischzellen - in einem Prozess, der zentrale transatlantische Fragen in den Blick nimmt“, sagte er vor dem Nato-Treffen, bei dem er seinen Vorschlag den 28 Amtskollegen erläutern wollte. Die Nato sei die „Lebensversicherung Europas“. Daher müsse vor allem Europa ein Interesse daran haben, dieses „Erfolgsmodell“ fortzuschreiben und spalterischen Tendenzen entgegenzutreten.

Die Nato-Außenminister bereiten in Brüssel den Gipfel zum 70. Jubiläum der Nato vor, der am 3. und 4. Dezember in London stattfindet. Dabei müssen sich die Staats- und Regierungschefs auf eine Grundsatzdebatte einstellen, ob das Bündnis in seiner jetzigen Form noch zeitgemäß ist. Hauptverantwortlich dafür ist Macron, der die Nato für „hirntot“ erklärt und mehr europäische Eigenständigkeit gefordert hat.