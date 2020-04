Mittelmeer : Spanier retten 43 Flüchtlinge - Malta verweigert Aufnahme

Das Archivfoto zeigt Flüchtlinge Anfang Januar in einem überfüllten Holzboot im Mittelmeer vor der Küste von Libyen. Foto: Santi Palacios/AP/dpa.

Madrid Ein Rettungsschiff hat vor der Küste Maltas Migranten aus einem sinkenden Boot gerettet. Aber es ist unklar, wo die Menschen an Land gehen können.

Die „Aita Mari“ war nach Angaben von SMH eigentlich zwecks Wartung bereits auf dem Rückweg nach Spanien, als die Nachricht kam, dass mindestens drei Flüchtlingsboote mit mehr als 170 Menschen an Bord vor Malta in Seenot geraten seien. Mit einer Minimalbesatzung machte sie deshalb kehrt und entdeckte das Schlauchboot am Montag. Die Rettungsaktion ging erst kurz vor Mitternacht zu Ende.