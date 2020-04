Sanchez stellt Lockerungen in Aussicht : Spanien verlängert Alarmzustand bis zum 9. Mai

Madrid Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat eine Verlängerung des Alarmzustands um zwei Wochen bis zum 9. Mai angekündigt. Gleichzeitig stellte er Lockerungen in Aussicht - möglicherweise auch für komplette Regionen.

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez will die drastischen Einschränkungen im Land um weitere 15 Tage bis zum 9. Mai verlängern. Er werde eine entsprechende Bitte an das Parlament richten, erklärt der Ministerpräsident am Samstagabend in einer Fernsehansprache. Gleichzeitig stellte Sanchez aber Lockerungen in Aussicht. Für Kinder sollten bestimmte Beschränkungen gelockert werden. Bedingung sei, dass Ansteckungen verhindert würden. Der "Lockdown" besteht bereits seit dem 14. März.

Sánchez: Aufhebung der Ausgangssperre noch zu früh

Trotz der enormen Anstrengungen und Erfolge im Kampf gegen die Pandemie des Coronavirus sei es noch zu früh, die Ausgangssperre aufzuheben, sagte der Sozialist in seiner Fernsehansprache. Doch die weitere Verlängerung des Alarmzustand sei anders als der bisherige. "Wir werden verschiedene Alarmzustände haben, die Fortschritte dieser fünf Wochen erlauben uns, neue Entscheidungen zu treffen, an denen wir bereits arbeiten", so der Ministerpräsident.

Ab dem 27. April könnten Spaziergänge mit Kindern möglich sein. Unter welchen Bedingungen diese möglich sein werden, müsse mit den Regionen und den wissenschaftlichen Experten abgesprochen werden.

Lockerung für Mallorca und die restlichen Balearen?

Sánchez eröffnete in seiner Rede zudem die Möglichkeit, die Ausgangssperre in einigen Regionen Spaniens früher zurückzufahren. Welche Regionen dafür in Frage kommen, sagte der Premier jedoch nicht. Zuletzt hatte unter anderem die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol gefordert, für die Balearen eine gesonderte Strategie zu fahren. Durch die Insellage von Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera könnten es frühere Lockerungen für die Region geben. Für die Balearen müsse zudem aufgrund der starken Abhängigkeit vom Tourismus ein gesonderter Wirtschaftsplan vorgelegt werden. "Die Balearen haben in der Krise 2008 geholfen und heute muss ganz Spanien den Balearen helfen", sagte sie.

Zuletzt hatte der balearische Tourismusminister Iago Negueruela mitgeteilt, dass man mit dem Beginn der Urlaubssaison frühestens ab August plane. Viele Hoteliers, Restaurant-Betreiber und andere Tourismusunternehmen blicken entsprechend mit Sorge in die Zukunft. Insgesamt rechnet die Balearenregierung mit einem Rückgang des Bruttosozialprodukts auf den Inseln von gut 31 Prozent. Das würde einen Verlust von rund 30 Prozent der Arbeitsplätze bedeuten, mehr als 147.700 Stellen dürften im Zuge der Krise verloren gehen.