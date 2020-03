Öffentliches Leben : Schweiz erklärt Notstand wegen Coronavirus

Bern Viele Kantone hatten es am Montag schon vorweggenommen: Jetzt kommt das öffentliche Leben auch schweizweit praktisch zum Erliegen.

Auch in der Schweiz wird das öffentliche Leben wegen der Coronavirus-Pandemie wie in Italien, Spanien und anderen Ländern auf Sparflamme zurückgefahren. Ab Mitternacht bleiben fast alle Geschäfte sowie alle Restaurants, Märkte, Museen und Freizeitbetriebe geschlossen, wie Präsidentin Simonetta Sommaruga am Montag in Bern mitteilte. Nur Geschäfte mit Angeboten für den täglichen Gebrauch sollen offen bleiben, ebenso Hotels, Tankstellen, Postämter, Bahnhöfe, Banken und die öffentliche Verwaltung. Es soll keine privaten und öffentlichen Veranstaltungen mehr geben.