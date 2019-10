Parlamentswahlen in der Schweiz : Satte Gewinne für die zwei grünen Parteien

Genf Die Grünen der Schweiz konnten ihren Anteil auf knapp 13 Prozent steigern, die Grünliberalen steigen auf acht Prozent. Die Rechtsgerichtete Volkspartei erleidet einen Dämpfer, bleibt aber mit voraussichtlich 26 Prozent stärkste politische Kraft.

Der Klimawandel macht es möglich: In der Schweizer Politik werden in den nächsten vier Jahren grüne Parteifarben deutlich stärker vertreten sein als bisher. Bei den Parlamentswahlen am Sonntag verzeichneten laut ersten Hochrechnungen des Schweizer Fernsehens die zwei grünen Parteien satte Gewinne. Die Grünen der Schweiz, deren Positionen in etwa denen der deutschen Grünen entsprechen, können demnach ihren Anteil in der großen Parlamentskammer auf knapp 13 Prozent steigern. Bei den Wahlen 2015 erzielten sie noch rund sieben Prozent.