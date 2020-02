Auftrieb für linken Senator : Sanders erzielt haushohen Sieg bei Vorwahl in Nevada

Las Vegas Er will die USA verwandeln und einigen ist er dabei zu radikal. Doch in Nevada hängt Senator Sanders seine Konkurrenten bei den Demokraten ab. Der Triumph dürfte ihm weiter Auftrieb geben.

Sanders Wahlkampfteam reklamierte auf Youtube den Sieg des 78-Jährigen: „Lasst uns gemeinsam die demokratische Nominierung gewinnen, (US-Präsident Donald) Trump schlagen und das Land verwandeln.“ Nevada wäre der zweite von drei Vorwahl-Staaten, die Sanders für sich entscheiden konnte. Bei der ersten Vorwahl in Iowa lag er knapp hinter Buttigieg. Sanders festigt damit in Nevada seine Position als Spitzenreiter in dem Rennen um die Kandidatur der Demokraten. In nationalen Umfragen hat er Biden in der Favoritenrolle bereits abgelöst.