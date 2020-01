Erste Hochrechnungen : Salvinis Partei scheitert bei Regionalwahl in Italien

Rom Es sieht nach einer Niederlage für Italiens lautstarken Oppositionschef Matteo Salvini aus. Bei einer wichtigen Regionalwahl kann der Rechtspopulist wahrscheinlich doch nicht zum Gegenschlag ausholen. Für die Regierung in Rom bedeutet das aber kein aufatmen.

Die Wahl in der Region gilt als wichtiger Test für die angeschlagene Regierung in Rom aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten, da die Emilia-Romagna seit jeher in linker Hand ist. Ein Verlust an die Lega wäre ein schwerer Schlag für die Regierung des parteilosen Premierministers Giuseppe Conte und würde die unbeliebte Koalition weiter schwächen.