Lage in Russland : Putin trennt sich von Regierungschef Medwedew

Moskau In seiner Rede zur Lage der Nation kündigt der Präsident einen Umbau des politischen Systems an. Das Kabinett von Premierminister Medwedew reagiert prompt: Es tritt zurück.

Die Meinung der Bürger als Hauptquelle der Macht in Russland, müsse maßgeblich sein, sagte Putin vor 1700 Gästen im Moskauer Manege-Saal. „Am Ende entscheiden alles die Menschen.“ Deshalb bedürfe es einer Volksabstimmung über alle Verfassungsneuerungen, die er vorgeschlagen habe. Es ist so etwas wie eine Perestroika, also eine Umgestaltung, des politischen Systems Russlands, die Putin da vorhat. Sie erinnert an jene Umgestaltung, die Michail Gorbatschow Mitte der 1980er Jahre angestoßen hat.