Nach Trump-Vorschlag : Russland für Teilnahme Chinas an erweitertem G7-Gipfel

Russland für Teilnahme Chinas an erweitertem G7-Gipfel

Chinas Präsident Xi Jinping zusammen mit Kremlchef Putin im Sommer 2019 in Moskau. Foto: -/Kremlin/dpa

Moskau Nach Ansicht von Donald Trump hat sich das bisherige Format der G7-Gipfel überholt. Sein Vorschlag, auch Russlands Präsident Putin einzuladen, stößt in Moskau auf Zustimmung. Aber aus Sicht des Kreml sollte noch ein politisches Schwergewicht dem Kreis angehören.

Russland hat sich für eine Teilnahme von China an einem womöglich erweiterten G7-Gipfel in den USA ausgesprochen. Ohne eine Beteiligung Chinas könne ein solches Format kaum eine globale Bedeutung haben.

Die Absicht von US-Präsident Donald Trump, zum Gipfel der führenden sieben Industrienationen im Herbst Russland und weitere Staaten einzuladen, gehe in die richtige Richtung, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Dienstag in Moskau.