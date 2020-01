Macht abgeben, um sie zu erhalten : Eine Analyse über Putins Verfassungsreform

Moskau Wladimir Putin und sein Gefolge veranstalten ihre Verfassungsreform mit dem Tempo eines Staatsstreiches. Aber noch ist unklar, welches System dabei herauskommen soll. Eine Analyse.

Das Tempo ist enorm. Am Mittwoch kündigte Wladimir Putin eine Verfassungsreform an, entließ dann die Regierung, nominierte einen neuen Premierminister. Gleich darauf bestätigte die Staatsduma Putins Kandidaten Michail Mischustin, Putin ernannte ihn sofort offiziell. Mischustin, vorher Chef der Steuerbehörde, versicherte, seine Regierung werde ihre Arbeit in enger Zusammenarbeit mit dem Parlament organisieren. Ganz im Geist der von Putin gewünschten Verfassungsänderung, dass in Zukunft nicht mehr der Präsident, sondern die Duma den Premier und seinen Minister bestimmen wird.