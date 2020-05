Stippvisite in Israel : Pompeo: Fortschritte bei Trumps Nahost-Plan notwendig

Stippvisite in Israel

Tel Aviv Mike Pompeos Israel-Besuch ist seine erste Auslandsreise in der Corona-Krise seit März. Der US-Außenminister trifft die neue Doppelspitze Netanjahu-Gantz.

Zu Beginn eines Treffens mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu in Jerusalem sagte Pompeo am Mittwoch, man wolle über „die Friedensvision“ Trumps sprechen. Der US-Präsident habe den Plan im Januar veröffentlicht, „es muss noch Arbeit verrichtet werden, und wir müssen in der Frage Fortschritte machen“.