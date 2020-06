Freies Reisen : Polens Grenzen zu EU-Ländern wieder geöffnet

Warschau Es gibt keine Fieber-Kontrollen und keine Quarantänepflicht für Einreisende aus der EU mehr. „Wir kehren zum freien Reisen zurück“, sagte eine Sprecherin des polnischen Grenzschutzes.

Nach knapp drei Monaten hat Polen seine Grenzen zu allen EU-Nachbarländern in der Nacht zum Samstag wieder geöffnet.

Dies bedeute, dass es auch keine Fieber-Kontrollen und keine Quarantänepflicht für Einreisende aus der EU mehr gebe, sagte eine Sprecherin des polnischen Grenzschutzes am Samstag laut Nachrichtenagentur PAP. „Wir kehren zum freien Reisen zurück.“

Die Chefs der zwei Nachbarstädte Frankfurt (Oder) und Słubice, Oberbürgermeister René Wilke (Linke) und Mariusz Olejniczak, feierten die Grenzöffnung. Sie gingen in der Nacht zum Samstag um Mitternacht auf der Stadtbrücke aufeinander zu und umarmten sich dort. Wilke hatte bereits vorher gesagt: „Wir treffen Freundinnen und Freunde wieder, nehmen die Zusammenarbeit an gemeinsamen Projekten wieder auf.“

Bereits seit Freitag waren die Kontrollen an der litauisch-polnischen Grenze weggefallen. Seit Samstag um Mitternacht gilt dies auch für die Grenzen zu Deutschland, Tschechien und der Slowakei. Die Auflagen für Reisende aus Nicht-EU-Staaten wurden gelockert. Kontrollen an den Grenzen zur Ukraine, Weißrussland und zur russischen Exklave Kaliningrad (Königsberg) bleiben dagegen erhalten.

Mitte März hatte die nationalkonservative Regierung in Warschau als Schutzmaßnahme gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus die EU-Binnengrenzen für Ausländer geschlossen. Ausnahmen galten für Menschen mit Daueraufenthaltsgenehmigung, für Lastwagenfahrer und Diplomaten. Polen, die aus dem Ausland zurückkehrten, mussten für 14 Tage in Quarantäne. Die Einführung dieser Regelung hatte besonders Pendler an der deutsch-polnischen Grenze hart getroffen. Für sie wurde erst später eine Ausnahmeregelung vereinbart.