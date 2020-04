Nach Koalitionseinigun : Petition soll Regierung Netanjahu verhindern

Jerusalem Das politische Patt in Israel scheint sich nach eineinhalb Jahren aufzulösen. Doch die Koalition zwischen Benjamin Netanjahu und Benny Gantz muss noch einige Hürden nehmen - vor allem wegen Netanjahus Korruptionsprozess.

Doch was bedeutet die geplante Annexion von Gebieten im besetzten Westjordanland für die Situation in der Region und das Verhältnis Israels zur EU? Und was wird nach der Einigung aus dem Korruptionsverfahren gegen Netanjahu, das am 24. Mai beginnen soll?