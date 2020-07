2017 ausgereist : Peter Steudtner in Türkei von Terrorvorwürfen freigesprochen

Peter Steudtner in Türkei von Terrorvorwürfen freigesprochen

Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner saß monatelang in der Türkei in U-Haft. Foto: picture alliance / Michael Kappeler/dpa

Istanbul Freispruch für Peter Steudtner. Selbst der Staatsanwalt sah keinen Grund mehr für die Verurteilung des Menschenrechtlers. Der Amnesty-Ehrenvorsitzende bekommt jedoch eine harte Strafe.

Der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner ist in der Türkei von Terrorvorwürfen freigesprochen worden. Auch sein schwedischer Kollege Ali Gharavi erhielt Freispruch, wie das Gericht am Freitag in Istanbul entschied.