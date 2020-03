Niederlage für Mitte-Bündnis : Patt in Israel auch nach 3. Wahl binnen eines Jahres

Patt in Israel auch nach 3. Wahl binnen eines Jahres

Jerusalem Ministerpräsident Netanjahu bescherte seiner rechtskonservativen Likud-Partei einen klaren Erfolg bei der Parlamentswahl in Israel - trotz des anstehenden Verfahrens wegen Korruptionsvorwürfen in drei Fällen. Die Mehrheit für die Regierung fehlt ihm aber.

Die politische Pattsituation in Israel dauert auch nach der dritten Parlamentswahl binnen eines Jahres an. Nach Auszählung von mehr als 95 Prozent aller Stimmen lag der rechts-religiöse Block um Regierungschef Benjamin Netanjahu am Mittwoch nach Medienberichten bei 59 von 120 Sitzen im Parlament.